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Надежда Нейнски: България се опитва да умилостиви Путин, вместо да защити сигурността си

Надежда Нейнски: България се опитва да умилостиви Путин, вместо да защити сигурността си
БТА

Бившият външен министър разкритикува реакцията на българските власти след атаките с морски дронове в Черно море и призова за по-категорична позиция спрямо Русия

"Българската държава, вместо да защитава националната сигурност, се стреми да умилостиви Путин и се надява, че като не назовава откъде идва заплахата, това по някакъв начин ще ни защити от ударите." Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски пред bTV.

Повод за думите ѝ са атаките с морски дронове в Черно море, при една от които търговски кораб беше ударен на 17 морски мили източно от нос Калиакра и потъна. На борда му е имало над 400 контейнера, включително с опасни товари.

Нейнски разкритикува премиера Румен Радев, като определи за опасно внушението, което според нея той е направил, че назоваването на Русия като агресор увеличава риска от нападения.

"Националната сигурност на България не може да зависи от благоволението на една чужда държава, която на всичкото отгоре ни е нарекла неприятелска страна", подчерта тя.

Според бившия външен министър Русия засилва хибридните си действия срещу Европа, включително чрез дезинформация, саботажи и заплахи срещу критична инфраструктура. По думите ѝ целта е отслабване на европейската подкрепа за Украйна и дестабилизиране на обществата.

Нейнски настоя България да засили взаимодействието си с партньорите от ЕС и НАТО, като посочи, че сигурността зависи не само от нови системи за противодействие на дронове, но и от обмена на разузнавателна информация.

Тя коментира и подписаното от служебното правителство десетгодишно споразумение с Украйна. Според нея документът не налага задължителни ангажименти, а открива възможности за сътрудничество, особено в отбранителната индустрия и технологиите за дронове.

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