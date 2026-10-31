Новини
Търси
Подкаст
Общество

"Този отрасъл си отива": Земеделци алармират за масово загиване на пипера

"Този отрасъл си отива": Земеделци алармират за масово загиване на пипера
стопкадър/нова

В Добруджа половината насаждения са изсъхнали, а добивите са спаднали до два тона от декар. Причината все още не е установена

Неизвестно заболяване унищожава насаждения с пипер в Добруджа и поставя под сериозна заплаха поминъка на местните земеделски производители. Растенията изсъхват въпреки редовното поливане и прилагането на агротехнически мерки, а стопаните отчитат огромни загуби и предупреждават, че могат да се откажат от отглеждането на традиционната шабленска капия, съобщава NOVA.

Сред засегнатите е семейството на Недялко Стефанов, което от десетилетия се занимава с производството на пипер в Добричко. През тази година стопанството е увеличило площите си до 200 декара, но вместо очакваната добра реколта производителите са изправени пред сериозни финансови затруднения.

"Тука от порядъка на метър и половина - два, аз виждам седем растения, които ги няма вече“, показва Недялко Стефанов, докато обхожда засегнатите насаждения.

По думите му в началото на лятото растенията са се развивали добре, но след обилните валежи през юли ситуацията рязко се е променила.

"Отначало тръгна всичко добре, докато почнаха да валят едни дъждове в средата на юли и оттам насетне пиперите в България се поболяха от неизвестна болест“, разказва Маргарит Стефанов.

Според производителите проблемът не е ограничен само до Добруджа, а засяга и други райони на страната.Те твърдят, че въпреки изпратените проби за изследване все още няма категорично установена причина за масовото загиване на растенията.

"Пращаха се проби дори в лаборатории в чужбина, никой не може да каже какъв е проблемът. А е проблем на национално ниво, на който, ако не се обърне внимание днес, утре тоя отрасъл въобще няма да го има!“, предупреждава Недялко Стефанов.

Земеделците описват необичайни симптоми, при които растенията внезапно увяхват и изсъхват, въпреки че са отрупани с плодове и се напояват редовно.

По думите на Стефанов се наблюдава запушване на проводящите тъкани на растенията, но причината за това все още не е изяснена.

В резултат около 50% от пипера в семейното стопанство е изсъхнал, а добивите са намалели драстично.

"Предни години се добиваше някъде от порядъка между 5 и 7 тона червен пипер, а тази година ние сме на два тона от декар при много добра агротехника“, обяснява Маргарит Стефанов.

Така при обичайни добиви между пет и седем тона от декар тази година стопанството отчита едва два тона, въпреки вложените средства и усилия.

Допълнителен проблем за производителите са ниските изкупни цени. В момента килограм качествен червен пипер за печене се изкупува за около 50–60 евроцента, а основната част от продукцията се реализира във фабрики, където според земеделците плащанията често се забавят.

Заради заболяването беритбата на някои от площите е приключила още в средата на септември. Производителите са се надявали растенията да се възстановят и да дадат допълнителна продукция, но това не се е случило.

Недялко Стефанов изчислява, че от един от засегнатите масиви са спечелени едва около 2000 евро, които трудно ще покрият дори разходите за почистването му.

Загубите поставят под въпрос и бъдещето на стопанството. Семейството обмисля през следващата година да намали наполовина площите с пипер, ако не бъде установена причината за заболяването и не получи необходимата подкрепа.

"Към този отрасъл са ангажирани страшно много хора. Тук всичко трябва да бъде пипнато от ръка на човек. И се чувстваме просто безпомощни. Ще пробваме догодина с наполовина декари, ако някой не излезе вече с някакво становище или не усетим някаква подкрепа от държавата, тоя отрасъл си отива“, предупреждава Недялко Стефанов.

Производителите настояват за спешно изясняване на причините за загиването на растенията и за мерки в подкрепа на засегнатите стопанства. Според тях без навременна реакция съществува риск все повече земеделци да се откажат от отглеждането на пипер, което би засегнало както местната икономика, така и производството на традиционни български сортове.

Още по темата

Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Цветан Цеков: Земеделският производител не печели, той взима най-ниската цена по веригата

Цветан Цеков: Земеделският производител не печели, той взима най-ниската цена по веригата

Зърнопроизводители предупреждават: Блокада на Черно море ще е трагедия за българското земеделие

Зърнопроизводители предупреждават: Блокада на Черно море ще е трагедия за българското земеделие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

Водещи

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

  • Преди 3 минути
35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

  • Преди 3 минути
Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

Експерт по наркотиците за ТАРАЛЕЖ: Съвместната работа на отдел "Киберпрестъпления" и "Наркотици" в ГДБОП е на много високо ниво

  • Преди 9 минути
Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

  • Преди 12 минути
Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

  • Преди 18 минути
Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

Българка изчезна мистериозно в Кипър, задържаха мъж по подозрения за тежко престъпление

  • Преди 22 минути
Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

  • Преди 34 минути
Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

  • Преди 36 минути
След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

60 години история: Юбилейният пробег "Диана" събра лекоатлети от цяла България в Ямбол

  • Преди 49 минути
Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

  • Преди 1 час
Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

  • Преди 1 час
МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

МВнР предупреди българите във Валенсия и Барселона за риск от безредици

  • Преди 1 час
"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

"Съдебната система е в дълбока криза": Галина Захарова призова за масово гласуване

  • Преди 1 час
Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

  • Преди 2 часа