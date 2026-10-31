"Този отрасъл си отива": Земеделци алармират за масово загиване на пипера

Неизвестно заболяване унищожава насаждения с пипер в Добруджа и поставя под сериозна заплаха поминъка на местните земеделски производители. Растенията изсъхват въпреки редовното поливане и прилагането на агротехнически мерки, а стопаните отчитат огромни загуби и предупреждават, че могат да се откажат от отглеждането на традиционната шабленска капия, съобщава NOVA.

Сред засегнатите е семейството на Недялко Стефанов, което от десетилетия се занимава с производството на пипер в Добричко. През тази година стопанството е увеличило площите си до 200 декара, но вместо очакваната добра реколта производителите са изправени пред сериозни финансови затруднения.

"Тука от порядъка на метър и половина - два, аз виждам седем растения, които ги няма вече“, показва Недялко Стефанов, докато обхожда засегнатите насаждения.

По думите му в началото на лятото растенията са се развивали добре, но след обилните валежи през юли ситуацията рязко се е променила.

"Отначало тръгна всичко добре, докато почнаха да валят едни дъждове в средата на юли и оттам насетне пиперите в България се поболяха от неизвестна болест“, разказва Маргарит Стефанов.

Според производителите проблемът не е ограничен само до Добруджа, а засяга и други райони на страната.Те твърдят, че въпреки изпратените проби за изследване все още няма категорично установена причина за масовото загиване на растенията.

"Пращаха се проби дори в лаборатории в чужбина, никой не може да каже какъв е проблемът. А е проблем на национално ниво, на който, ако не се обърне внимание днес, утре тоя отрасъл въобще няма да го има!“, предупреждава Недялко Стефанов.

Земеделците описват необичайни симптоми, при които растенията внезапно увяхват и изсъхват, въпреки че са отрупани с плодове и се напояват редовно.

По думите на Стефанов се наблюдава запушване на проводящите тъкани на растенията, но причината за това все още не е изяснена.

В резултат около 50% от пипера в семейното стопанство е изсъхнал, а добивите са намалели драстично.

"Предни години се добиваше някъде от порядъка между 5 и 7 тона червен пипер, а тази година ние сме на два тона от декар при много добра агротехника“, обяснява Маргарит Стефанов.

Така при обичайни добиви между пет и седем тона от декар тази година стопанството отчита едва два тона, въпреки вложените средства и усилия.

Допълнителен проблем за производителите са ниските изкупни цени. В момента килограм качествен червен пипер за печене се изкупува за около 50–60 евроцента, а основната част от продукцията се реализира във фабрики, където според земеделците плащанията често се забавят.

Заради заболяването беритбата на някои от площите е приключила още в средата на септември. Производителите са се надявали растенията да се възстановят и да дадат допълнителна продукция, но това не се е случило.

Недялко Стефанов изчислява, че от един от засегнатите масиви са спечелени едва около 2000 евро, които трудно ще покрият дори разходите за почистването му.

Загубите поставят под въпрос и бъдещето на стопанството. Семейството обмисля през следващата година да намали наполовина площите с пипер, ако не бъде установена причината за заболяването и не получи необходимата подкрепа.

"Към този отрасъл са ангажирани страшно много хора. Тук всичко трябва да бъде пипнато от ръка на човек. И се чувстваме просто безпомощни. Ще пробваме догодина с наполовина декари, ако някой не излезе вече с някакво становище или не усетим някаква подкрепа от държавата, тоя отрасъл си отива“, предупреждава Недялко Стефанов.

Производителите настояват за спешно изясняване на причините за загиването на растенията и за мерки в подкрепа на засегнатите стопанства. Според тях без навременна реакция съществува риск все повече земеделци да се откажат от отглеждането на пипер, което би засегнало както местната икономика, така и производството на традиционни български сортове.