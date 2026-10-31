ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор

ЦСКА публикува съобщение преди завръщането на отбора на "Армията". Днес "червените" ще откритят реконструирания си стадион в домакинство на Славия.

Срещата от Първа лига е в 19:30 часа.

"У дома!

Армейци,

Днес нашите момчета отново ще стъпят на свещената трева на „Армията“!

Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор - още по-силни, по-уверени и винаги един до друг!

Невероятният ни стадион ни събира с една мисия – да защитаваме любимия клуб с цялото си сърце!

Армейци, днес е нашият празник – ЦСКА ИГРАЕ!

Добре дошли у дома!", написаха от клуба.