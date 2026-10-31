ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор
"Невероятният ни стадион ни събира с една мисия", написаха "червените"
ЦСКА публикува съобщение преди завръщането на отбора на "Армията". Днес "червените" ще откритят реконструирания си стадион в домакинство на Славия.
Срещата от Първа лига е в 19:30 часа.
"У дома!
Армейци,
Днес нашите момчета отново ще стъпят на свещената трева на „Армията“!
Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор - още по-силни, по-уверени и винаги един до друг!
Невероятният ни стадион ни събира с една мисия – да защитаваме любимия клуб с цялото си сърце!
Армейци, днес е нашият празник – ЦСКА ИГРАЕ!
Добре дошли у дома!", написаха от клуба.