Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре
Камъни са паднали върху пътното платно на около 9 километра от село Кърнаре. Пътуващи са опитали сами да разчистят трасето
Паднала скална маса затрудни движението през старопланинския проход Троян – Кърнаре тази сутрин, 31 октомври.
Инцидентът е станал на около 9 километра от село Кърнаре, където големи камъни са се свлекли върху пътното платно и са блокирали преминаването на автомобили.
Шофьори, попаднали в района, са предприели опити сами да премахнат падналите камъни, за да възстановят движението.
Към момента няма информация за пострадали при инцидента.
Все още не е ясно кога пътният участък ще бъде напълно разчистен и движението ще бъде възстановено.
Водачите, които планират преминаване през прохода, трябва да се съобразят със затрудненията и да следят актуалната пътна обстановка.