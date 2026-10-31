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Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

Свлачище от скална маса блокира движението през прохода Троян - Кърнаре

Камъни са паднали върху пътното платно на около 9 километра от село Кърнаре. Пътуващи са опитали сами да разчистят трасето

Паднала скална маса затрудни движението през старопланинския проход Троян – Кърнаре тази сутрин, 31 октомври.

Инцидентът е станал на около 9 километра от село Кърнаре, където големи камъни са се свлекли върху пътното платно и са блокирали преминаването на автомобили.

Шофьори, попаднали в района, са предприели опити сами да премахнат падналите камъни, за да възстановят движението.

Към момента няма информация за пострадали при инцидента.

Все още не е ясно кога пътният участък ще бъде напълно разчистен и движението ще бъде възстановено.

Водачите, които планират преминаване през прохода, трябва да се съобразят със затрудненията и да следят актуалната пътна обстановка.

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