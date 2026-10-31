Посланикът на Швейцария: Впечатлен съм от това колко много се е модернизирала България

България и Швейцария отбелязват 110 години от установяването на дипломатическите си отношения. По този повод швейцарският посланик у нас Пиер Хагман разказа пред NOVA за икономическото сътрудничество, развитието на технологиите и личните си впечатления от страната ни.

"Тази година отбелязваме 110 години дипломатически отношения и е впечатляващо да видим как се развиха връзките ни — от традиционните контакти между правителствата и общуването между хората до пълноценно партньорство", заяви дипломатът.

Хагман посочи, че Швейцария е петият по големина чуждестранен инвеститор в България, като припомни, че икономическите връзки между двете страни датират още от XIX век.

"Знаете ли, че още през XIX век швейцарски предприемачи идват в България и създават прочутата бира "Каменица"?", разказа посланикът.

Той обърна специално внимание на развитието на изкуствения интелект и работата на института INSAIT към Софийския университет.

"Смятам, че този институт поставя основите на иновационна екосистема в областта на стратегическите технологии и изкуствения интелект — нещо, което е изключително важно днес", подчерта Хагман.

Според него сътрудничеството между университетите и бизнеса е ключово за развитието на новите технологии.

"В Швейцария инвестираме 3% от брутния си вътрешен продукт в научноизследователска и развойна дейност. Но ако погледнем по-внимателно тези 3%, ще видим, че 70% — тоест повече от две трети от средствата, идват от частния сектор", обясни той.

Дипломатът открои и дуалното образование като една от областите, в които България може да използва швейцарския опит.

"В Швейцария повече от две трети от учениците, завършили задължителното си образование, избират професионалното обучение чрез дуалната система, вместо да продължат в университет", посочи Хагман.

Той коментира и отношенията на България с Европейския съюз, като подчерта предимствата на членството.

"Това означава, че Вие участвате пряко във вземането на решения — имате място на масата за преговори и можете да оформяте политиките на ЕС отвътре, като същевременно запазвате своята идентичност и собствените си приоритети", заяви посланикът.

В края на интервюто Хагман сподели и личните си впечатления от България, която посещава за първи път преди 25 години.

"Един град, който наистина ме впечатли, разбира се, е Пловдив. Той е своеобразен кръстопът на толкова много цивилизации и култури", разказа дипломатът.

Посланикът подчерта, че е впечатлен от развитието на страната през последните десетилетия.

"Поразително е да видиш колко много се е модернизирала страната ви. Впечатлен съм и от постигнатото от България през последните 20–30 години", заключи Пиер Хагман.