Четирима българи в болница след катастрофата край Одрин: МВнР с нови подробности

Четирима от десетимата български туристи, пострадали при катастрофата с автобус край Одрин, са приети за болнично лечение. Всички хоспитализирани са без опасност за живота, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР), позовавайки се на информация от Генералното консулство на България в Одрин.

По данни на ведомството още четирима от пострадалите са с леки наранявания и не се налага да бъдат настанявани в болница, а двама са отказали медицинско лечение.

Катастрофата е станала около 01:30 часа на шестия километър от пътя Капъкуле – Одрин, в близост до турското село Йеникъдън, съобщава БГНЕС.

Туристически автобус с българска регистрация, пътуващ от Русе за Истанбул, се е ударил в задната част на движещ се пред него тежкотоварен камион с турска регистрация.

В автобуса са пътували общо 53 души – 51 български туристи и двама шофьори.

След подаден сигнал на мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията, жандармерията и спешната медицинска помощ. Десетимата пострадали са транспортирани за медицински прегледи.

От Министерството на външните работи уточняват, че Генералното консулство на България в Одрин поддържа постоянна връзка с местните власти и следи състоянието на пострадалите.

Дипломатическото представителство е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие на българските граждани.

Към момента няма съобщения за опасност за живота на ранените. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени от компетентните турски власти.