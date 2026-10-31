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24 души са ранени при катастрофи за денонощие, 411 са загинали от началото на годината

24 души са ранени при катастрофи за денонощие, 411 са загинали от началото на годината
БТА

Общо 20 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в страната през последните 24 часа

Двайсет и четирима души са пострадали при 20 пътнотранспортни произшествия в България през изминалото денонощие, показват данните на Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани 34 катастрофи, от които една тежка и 33 леки. При произшествията в столицата е ранен един човек.

От началото на октомври при пътни инциденти в страната са загинали 48 души, а 732-ма са били ранени.

Статистиката на МВР показва още, че от началото на 2026 година жертвите на пътя са 411, а ранените надхвърлят 7130 души.

Данните отново поставят на дневен ред проблема с пътната безопасност и тежките последици от катастрофите в страната.

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