24 души са ранени при катастрофи за денонощие, 411 са загинали от началото на годината

Двайсет и четирима души са пострадали при 20 пътнотранспортни произшествия в България през изминалото денонощие, показват данните на Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани 34 катастрофи, от които една тежка и 33 леки. При произшествията в столицата е ранен един човек.

От началото на октомври при пътни инциденти в страната са загинали 48 души, а 732-ма са били ранени.

Статистиката на МВР показва още, че от началото на 2026 година жертвите на пътя са 411, а ранените надхвърлят 7130 души.

Данните отново поставят на дневен ред проблема с пътната безопасност и тежките последици от катастрофите в страната.