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БАБХ затвори търговски обекти и кухня-майка, откри 180 тона храни с нарушения

БАБХ затвори търговски обекти и кухня-майка, откри 180 тона храни с нарушения
БТА

При засилените проверки са издадени 77 акта и 85 предписания

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е спряла дейността на два търговски обекта, четири топли витрини и една кухня-майка след засилени проверки в страната. Това съобщи началникът на отдел "Контрол на храните" д-р Кремена Стоева пред NOVA.

До 30 октомври са проверени 380 обекта, като са издадени 85 предписания и 77 акта за установени нарушения.

Сред затворените обекти е кухня-майка на търговска верига в Пловдив, където инспекторите са установили сериозни хигиенни проблеми.

"Към този момент нямаме оплаквания от граждани, закупили храна от топлите точки на тази верига, свързани с влошаване на здравословното им състояние", уточни д-р Стоева.

Тя подчерта, че независимо дали даден обект планира да прекрати дейността си, той е длъжен да спазва всички изисквания за безопасност на храните.

В склад във Варна са открити 130 тона леща с изтекъл срок на годност и близо 50 тона боб без доказан произход.

През седмицата инспекторите са установили и незаконен обект за производство на месни продукти и консерви в Шуменско, свързан с нерегистриран животновъден обект. Дейността му е прекратена.

От началото на годината до 26 октомври БАБХ е извършила над 114 000 проверки, издала е 6732 предписания и близо 2000 акта. Затворени са 380 обекта, а 1605 тона негодни за консумация храни са унищожени.

От агенцията уверяват, че проверките в страната продължават.

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