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Шарл Льоклер най-бърз във втората свободна тренировка в Мексико

Шарл Льоклер най-бърз във втората свободна тренировка в Мексико
AP/БТА

Конкурентът на Цолов Лиъм Лоусън катастрофира

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер (Монако) даде най-бързо време във втората свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1, като това е 19-и кръг от общо 23 от световния шампионат през този сезон. Състезанието ще се състои на пистата "Ерманос Родригос", която е дълга 4,304 км.

Монегаскът бе най-бърз и в първата тренировка, като сега даде време от 1:17.827 и изпревари англичаните Ландо Норис с Макларън и Джордж Ръсел с Марцедес.

Италианецът Кими Антонели с Мерцедес, който трябва да бъде световен шампион още в неделя, освен ако не се стигне до негово отпадане, даде четвъртото най-добро време в тренировката, а пети завърши четирикратният световен шампион Макс Ферстапен (Нидерландия, Ред Бул).

Другият пилот на Ферари - Люс Хамилтън, стана жертва на проблем с двигателя на болида му, успя да направи само 13 обиколки на пистата и даде 11-о време. 

Новозеландецът Лиъм Лоусън, който е конкурент на българина Никола Цолов в тима на Рейсинг Булс, даде девето време в тренировката

Сесията ще се запомни с лек сблъсък между Макс Ферстапен и Лиъм Лоусън, като никой не искаше да отстъпи при катастрофата. Болидите им бяха леко увредени и бе развят червен флаг, за да се съберат някои парчета от пистата. Лоусън все още няма договор за следващия сезон под заплахата от Цолов и може да загуби много от този инцидент, който можеше да избегне. 

Пилотите ще имат и трета и последна тренировка днес, преди квалификацията за място. 

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