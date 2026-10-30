САЩ одобриха потенциална продажба на ракети за "Пейтриът" на Украйна за 2,1 млрд. долара

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на ракети за противовъздушните системи "Пейтриът" на стойност около 2,1 млрд. долара. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на американското ведомство.

Одобрението се отнася до ракети-прехващачи от модела PAC-3 MSE, предназначени за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Основен изпълнител по потенциалната сделка ще бъде американската оръжейна корпорация "Локхийд Мартин", уточни Държавният департамент.