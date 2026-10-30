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САЩ одобриха потенциална продажба на ракети за "Пейтриът" на Украйна за 2,1 млрд. долара

САЩ одобриха потенциална продажба на ракети за "Пейтриът" на Украйна за 2,1 млрд. долара
Снимка: AP/БТА

Сделката включва ракети-прехващачи PAC-3 MSE, а основен изпълнител ще бъде американската компания "Локхийд Мартин"

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на ракети за противовъздушните системи "Пейтриът" на стойност около 2,1 млрд. долара. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на американското ведомство.

Одобрението се отнася до ракети-прехващачи от модела PAC-3 MSE, предназначени за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Основен изпълнител по потенциалната сделка ще бъде американската оръжейна корпорация "Локхийд Мартин", уточни Държавният департамент.

 

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