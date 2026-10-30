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Китай строи един от най-дългите подводни железопътни тунели в света

Китай строи един от най-дългите подводни железопътни тунели в света
Pixabay

Машината „Юнджоу“ работи под морското дъно откъм Нинбо и вече е прокопала над 4 километра

Китай изгражда 16-километров подводен железопътен тунел между градовете Нинбо и Джоушан в провинция Джъдзян. За прокопаването му се използва гигантска тунелопробивна машина с тегло 4350 тона, която се управлява дистанционно от специализиран център на около 3,2 километра от строителната площадка.

Машината „Юнджоу“ работи под морското дъно откъм Нинбо и вече е прокопала над 4 километра. С помощта на камери и множество сензори инженерите наблюдават в почти реално време работата на режещата глава, натоварването на механизмите и напредъка на строителните дейности.

Проектът представлява сериозно инженерно предизвикателство заради сложните геоложки условия. Около 70% от участъка откъм Нинбо преминава през твърди скали, меки почви или зони с редуване на двата вида терен. Здравината на скалните пластове достига 240 мегапаскала, което създава огромно натоварване върху режещата глава с диаметър 14,57 метра и 308 режещи инструмента.

Досега при прокопаването са подменени около 4000 режещи елемента. В най-трудните участъци се е налагало отделни компоненти да бъдат сменяни след напредване само с няколко десетки сантиметра, съобщава China Daily.

Дистанционната система за наблюдение събира информация за износването на режещите инструменти, въртящия момент на машината, налягането на маслото и състоянието на уплътненията. Следи се и точността при поставянето на отделните сегменти от тунелната облицовка. При установяване на отклонения инженерите получават автоматични известия на мобилните си телефони.

Въпреки дистанционното управление, работата не е напълно автоматизирана. На самата машина има персонал, който наблюдава процесите и следи за нормалното функциониране на оборудването.

Тунелът „Дзинтанг“ ще бъде с обща дължина 16,18 километра, от които 11,21 километра се изграждат по щитов метод. Прокопаването се извършва едновременно от две машини – „Юнджоу“, която работи откъм Нинбо, и „Динхай“, която напредва от страната на Джоушан. Двете съоръжения трябва да се срещнат под морското дъно.

Особено сложна част от строителството е поддръжката на режещото оборудване на голяма дълбочина. За тази цел се използва специална хипербарна система, която позволява на специалисти да извършват ремонтни дейности при повишено налягане. През февруари деветима работници, разделени в три екипа, са прекарали общо 22 дни в подмяна на 46 режещи инструмента на приблизително 75 метра под морското дъно.

Очаква се железопътната линия между Нинбо и Джоушан да бъде пусната в експлоатация през 2028 г. Тя ще осигури първата железопътна връзка с остров Джоушан.

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