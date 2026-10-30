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Бившата вицепрезидентка на Коста Рика води в надпреварата за генерален секретар на ООН

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика води в надпреварата за генерален секретар на ООН
АР/БТА

Ребека Гринспан увеличава преднината си след седмото неофициално гласуване

Бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан увеличава подкрепата за кандидатурата си за генерален секретар на ООН след седмия неофициален вот в Съвета за сигурност, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Съветът за сигурност, който се състои от 15 държави членки, провежда предварителни гласувания, за да оцени подкрепата за отделните кандидати преди окончателния избор.

Мандатът на настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември 2026 г. Португалецът заема поста от 2017 г.

В надпреварата участват общо седем кандидати. Сред получилите подкрепа след предходното неофициално гласуване са още бившият президент на Гвиана Каролин Родригес-Биркет и генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси от Аржентина.

 

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