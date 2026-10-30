Мъск обещава нова ера за незрящите с технология за изкуствено зрение

Илон Мъск представи нов мозъчен имплант, който според него ще възстановява зрението при слепи хора, включително при хора, които никога не са виждали. Технологията носи името Blindsight („Сляпо зрение“) и е разработена от компанията Neuralink.

Милиардерът обяви новината в социалната мрежа X, като посочи, че устройството вече е готово от инженерна гледна точка. Преди да бъде използвано при хора, обаче, то трябва да получи необходимите регулаторни разрешения.

По думите на Мъск технологията ще даде възможност за възприемане на визуална информация дори при хора с пълна слепота. Той не представи подробности за начина, по който ще функционира имплантът, нито посочи кога се очаква да започне използването му.

Все още няма обявена информация за цената на устройството и сроковете за неговото въвеждане.

Blindsight е вторият продукт, обявен от Neuralink. Първата разработка на компанията се нарича Telepathy („Телепатия“) и представлява мозъчен имплант, предназначен да позволява управление на компютри чрез мозъчни сигнали. Целта на технологията е хората да могат да взаимодействат с дигитални устройства без използването на традиционни средства за управление.