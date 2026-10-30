Ботев Пловдив вкара 5 гола на Локомотив София след раздялата с Любо Пенев

Ботев Пловдив разгроми Локомотив София с 5:2 като гост в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Франклин Маскоте избухна с хеттрик срещу обезверените „железничари", които бяха водени от един от помощниците на Любослав Пенев - Атанас Стоилов. Минути преди началото на двубоя от клуба обявха рааздяла с Ел Голеадор заради слабите резултати от началото на сезона.

Официално: Любослав Пенев се разделя с Локомотив София

Само две минути бяха необходими на Ботев Пловдив, за да отбележи. „Жълто-черните" отнеха топката опасно близо до вратата на домакините. Мауро Родригес намери Франкин Маскоте, който от 10-11 метра вкара в мрежата. Четири минути преди почивката Ботев Пд вкара втори гол. Зенгер този път се превърна в асистент с хубав пас към Маскоте. Таранът без затруднения направи 2:0.

Точно преди паузата Локо София все пак намери сили да намали резултата. Аралица засече с глава центриране от левия фланг. Топката се отклони в крака на Костадинов и влезе във вратата - 1:2. В 53-ата минута паритетът бе възстановен. Локо Сф получи фал в опасна близост за нарушение срещу Аралица. „Железничарите" показаха заучен модел на изпълнение, Спас Делев насочи към Иван Йорданов, който вкара за 2:2.

В ответната атака Ботев Пловдив отново поведе! Ехидже Укаки се справи с Иван Йорданов и Давид Огага на аутлинията и насочи към вратарското поле. Там Мауро Родригес вкара за 3:2. В 60-ата минута и Самуел Калу намери място сред голмайсторите. Богдан Костов влезе от десния фланг към вътрешността на терена, а оттам Мауро Родригес пренасочи към Самуел Калу. Нигериецът без забавяне отбеляза за 4:2. В 74-ата минута Маскоте оформи и своя хеттрик, останал сам срещу Величков и отбеляза за 5:2.

Ботев Пловдив се присъедини към Левски, ЦСКА и Славия, след като Франклин Маскоте вкара гол №3000 за тима в българския елит.