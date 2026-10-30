Огнян Младенов: Показахме характер и добра психика

Треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов говори след разгромната победа с 6:1 над Спартак Варна. Специалистът беше доволен от представянето на своя отбор.

„Да, допуснахме първи гол, за наше съжаление. Пак от рикошет, но в крайна сметка бързо успяхме да се върнем в мача и да го обърнем, което е положително. Това ни се случва за първи път от началото на сезона. Значи, че показваме характер и имаме добра психика“, коментира Младенов.

„Не само на характер. Притежаваме наистина много качествен отбор за нашата лига. И момчетата вярват в себе си, вярват в своите възможности, както аз и моят екип. Работим постоянно и надявам се да продължаваме с добрите резултати. Както споменах, качествените футболисти, също така и постоянната работа и в двете насоки – фаза защита, фаза атака. Да, продължаваме да допускаме, за съжаление голове във фаза защита, нали, иска ми се ако може повече сухи мрежи да имаме, но в крайна сметка радващо е, че съумяваме да отбележим голям брой голове, което мен и моя екип лично много ни радва", добави той.

Очаквам да стане един динамичен двубой с Лудогорец, изпълнен с много положения и се надявам и голове“, каза още специалистът.