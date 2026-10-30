Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от седемнадесети кръг на Първа лига.

ЦСКА посреща Септември София на 5 декември (събота) от 17:30 часа. Локомотив Пловдив и Левски ще играят на 6 декември (неделя) от 15:15 часа.

Лудогорец ще се изправи срещу Черно море в понеделник (7 декември) от 18:00 часа.

Ето цялата програма на 17-ия кръг:

04 декември

18:00 часа Славия - Ботев Враца

05 декември

15:00 часа ЦСКА 1948 - Локомотив София

17:30 часа ЦСКА - Септември София

06 декември

12:45 часа Арда - Дунав

15:15 часа Локомотив Пловдив - Левски

17:45 часа Спартак Варна - Ботев Пловдив

07 декември

18:00 часа Лудогорец - Черно море