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Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

Локомотив Пловдив приема Левски на 6 декември

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от седемнадесети кръг на Първа лига

ЦСКА посреща Септември София на 5 декември (събота) от 17:30 часа. Локомотив Пловдив и Левски ще играят на 6 декември (неделя) от 15:15 часа. 

Лудогорец ще се изправи срещу Черно море в понеделник (7 декември) от 18:00 часа.

Ето цялата програма на 17-ия кръг: 

04 декември 

18:00 часа Славия - Ботев Враца

05 декември 

15:00 часа ЦСКА 1948 - Локомотив София 

17:30 часа ЦСКА - Септември София 

06 декември 

12:45 часа Арда - Дунав 

15:15 часа Локомотив Пловдив - Левски 

17:45 часа Спартак Варна - Ботев Пловдив

07 декември 

18:00 часа Лудогорец - Черно море

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