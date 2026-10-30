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Франция очаква нова вълна от улично насилие по време на протестите в събота

Франция очаква нова вълна от улично насилие по време на протестите в събота
АР/БТА

Френското вътрешно министерство предупреждава за възможни мащабни безредици, подобни на тези от 17 октомври, когато бяха повредени и разграбени хиляди търговски обекти

Френските власти предупреждават за висок риск от сериозни безредици по време на планираните за утре протести. Очаква се мащабът на уличното насилие да бъде съпоставим с този от 17 октомври, когато хиляди предприятия бяха повредени или разграбени, съобщава The Times of Israel, позовавайки се на източник от Министерството на вътрешните работи.

Помощник на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез определя предстоящия протестен ден като „високорисков“. Според него прояви на градско насилие могат да бъдат очаквани както през целия ден, така и след настъпването на нощта.

На 17 октомври Франция преживя една от най-сериозните вълни на улични безредици през последните години. Тогава националните протести срещу поскъпването на живота, влошаването на обществените услуги и проблемите в образованието прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и масови грабежи.

Според френското вътрешно министерство около 550 000 души са участвали в демонстрациите в цялата страна, докато организаторите оцениха броя им на около 800 000. Макар голяма част от шествията да преминаха мирно, маскирани групи атакуваха обществени сгради, магазини и полицейски автомобили.

В Париж бяха разбити витрини на търговски обекти, разграбени магазини и банкови клонове, а полицията използва сълзотворен газ. Напрежение имаше и в други големи градове. В Лимож сградата на кметството беше подпалена, в Марсилия протестиращи нахлуха в общината и я надраскаха с графити, а в Лион беше подпален туристическият информационен център.

Припомняме, че безредиците обхванаха и Лил, Бордо, Страсбург и други населени места. В Бордо маскирани демонстранти нахлуха в резиденцията на местния префект, а в редица градове бяха организирани мащабни акции по почистване на улиците след палежите и разрушенията.

По данни на френския министър на вътрешните работи Лоран Нуниез полицията е задържала около 2400 души, а близо 1000 служители на реда са били ранени. Един човек е починал след сърдечен арест по време на демонстрациите в Париж.

Безредиците засегнаха сериозно и бизнеса. Ръководителят на френска търговска верига съобщи, че 50 нейни обекта са били повредени, като 20 от тях са разграбени. Щетите се оценяват на десетки милиони евро.

След размириците президентът Еманюел Макрон призова за спокойствие и осъди разрушенията, като направи разграничение между мирно протестиращите граждани и групите, които използват демонстрациите за насилие и грабежи.

Предстоящите протести поставят френските власти пред ново изпитание, след като предишната мобилизация показа колко бързо социалното недоволство може да прерасне в мащабни безредици.

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