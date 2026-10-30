Йотова преди балотажа: В неделя всеки от нас може да бъде будител

Президентът и кандидат за нов мандат Илияна Йотова отправи обръщение към българските граждани по Българското национално радио преди втория тур на президентските избори в неделя.

"В неделя избираме президент, избираме каква България искаме", заяви Йотова.

Тя определи предизборната кампания като тежка и подчерта, че няма да отговори на нападките със същото.

"Тази кампания беше тежка, но пожарът на омразата изгаря еднакво и чужди, и свои, затова аз никога няма да отвърна със същото", посочи държавният глава.

Йотова подчерта, че гласът на всеки български гражданин е еднакво важен, независимо от възрастта, социалното положение или населеното място.

"Няма българи и българи - всички сме българи. Гласът от най-малкото село тежи точно толкова, колкото гласът от столицата", заяви тя.

Кандидатът за президент обърна специално внимание на символиката на 1 ноември - Деня на народните будители.

"Будител е всеки, който не се примирява. В неделя всеки един от нас може да бъде будител", каза Йотова.

Тя припомни, че правото на глас е извоювано от предишните поколения, и призова избирателите да не оставят други да решават вместо тях.

"Празният глас не оставя празно място, някой друг решава вместо нас, но за наша сметка", подчерта президентът.

В заключение Йотова благодари на гражданите, с които се е срещнала по време на кампанията, и отправи последен призив преди балотажа.

"В неделя, 1 ноември, елате и гласувайте, елате със своите близки. Сигурна съм, че заедно ще изберем една България за всички", заяви тя.