Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев заяви, че българското общество е силно разделено, но съществуват основни теми, около които може да бъде постигнат консенсус. Според него именно от тях трябва да започне възстановяването на обществения диалог.

По време на разговор на живо във Фейсбук Кандев коментира как може да бъде преодоляно разделението в страната. Той подчерта, че хората трябва да намерят общи точки, независимо от различията си.

„От диалога тръгва обединението“, посочи кандидатът за вицепрезидент.

Кандев обърна внимание и на ниската избирателна активност, като според него гневът и разочарованието са сред причините много българи да не упражняват правото си на глас.

Той изрази мнение, че посланията на кандидатите могат да мотивират повече хора да отидат до урните и да участват в определянето на бъдещето на страната.

Според него президентската институция и Конституционният съд са последните пречки пред една самозабравила се власт.