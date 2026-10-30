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Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт
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Той подчерта значението на диалога за преодоляване на общественото разделение

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев заяви, че българското общество е силно разделено, но съществуват основни теми, около които може да бъде постигнат консенсус. Според него именно от тях трябва да започне възстановяването на обществения диалог.

По време на разговор на живо във Фейсбук Кандев коментира как може да бъде преодоляно разделението в страната. Той подчерта, че хората трябва да намерят общи точки, независимо от различията си.

„От диалога тръгва обединението“, посочи кандидатът за вицепрезидент.

Кандев обърна внимание и на ниската избирателна активност, като според него гневът и разочарованието са сред причините много българи да не упражняват правото си на глас.

Той изрази мнение, че посланията на кандидатите могат да мотивират повече хора да отидат до урните и да участват в определянето на бъдещето на страната.

Според него президентската институция и Конституционният съд са последните пречки пред една самозабравила се власт.

Той акцентира върху необходимостта от активна президентска институция, която да упражнява конституционните си правомощия и да бъде гарант за баланса между властите.

В разговора Андрей Гюров също постави акцент върху необходимостта президентът да обединява обществото, вместо да задълбочава разделението между хората.

ТАРАЛЕЖ припомня, че бившите министър-председатели Бойко Борисов, Иван Костов и Николай Денков, президентът в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев и кметът на София Васил Терзиев призоваха избирателите да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев на балотажа в неделя, 1 ноември.

Към тях се присъединяват бивши министри, висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици, подписали общ документ под надслов „Призив за единство и мобилизация на вота“.

 

 
 

 

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