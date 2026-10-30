Григор Димитров получи покана за участие на Мастърса в Париж

Григор Димитров получи покана за участие в квалификациите на последния турнир от сериите Мастърс за годината в Париж. Предложението на организаторите идва в последния момент и все още няма яснота дали най-добрият български тенисист ще участва. Турнирът е от 2 до 8 ноември.

Григор Димитров спаси четири мачбола, но отпадна във Виена

Причината за обрата е контузията на чеха Якуб Меншик, който е номер 16 в световната ранглиста. Оттеглянето на Меншик доведе до пренареждане на схемата на турнира, а на негово място влезе директно французинът Кентен Алис. „Уайлд кард" получи друг французин - младият талант Моис Куаме.

Григор Димитров има отлични спомени от турнира във френската столица. През 2023 година Димитров достигна до финала на престижната надпревара, записвайки едно от най-силните си представяния в турнирите от сериите Мастърс.