ЕС и Канада задълбочават стратегическото си партньорство, обсъждат износ на втечнен газ за Европа

Европейският съюз и Канада се договориха да задълбочат стратегическото си партньорство, като сред основните направления са енергийната сигурност, отбраната, изкуственият интелект и достъпът до критични суровини. Двете страни ще проучат възможностите за износ на канадски втечнен природен газ за Европа, съобщава ДПА. Договореностите бяха обявени след двудневната среща на върха в Монреал, на която бяха представени инициативи за намаляване на зависимостта от САЩ и Китай в стратегически сектори.

ЕС и Канада определиха новата рамка като "съюз за бъдещето", който ще обхваща сигурността и отбраната, икономическия растеж, заетостта, устойчивото развитие и контактите между гражданите.

"Връзката между Европейския съюз и Канада ще бъде най-близката, най-дълбоката и най-уникалната, която съществува", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща по време на разговорите с канадския премиер Марк Карни.

Карни определи партньорството като инструмент за укрепване на устойчивостта в области като изкуствения интелект, енергетиката, критичните суровини и квантовите технологии. Той подчерта, че целта е изграждането на възможно най-тясно сътрудничество, без Канада да става член на ЕС.

"Работим за възможно най-дълбокото партньорство без присъединяване", заяви Карни, като добави, че това би могло да превърне страната му в първата асоциирана държава към ЕС, предаде Ройтерс.

Енергийната сигурност ще бъде едно от основните направления на сътрудничество. Освен проучването на възможностите за доставки на канадски втечнен природен газ за Европа, двете страни предвиждат и модернизиране на споразумението за ядрено сътрудничество между Канада и Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Партньорството ще обхване и достъпа до суровини. ЕС и Канада планират да улеснят европейските инвестиции в разработването на канадски находища, като специално внимание ще бъде отделено на критичните суровини и редкоземните елементи. Те са ключови за производството на електромобили, полупроводници, батерии, технологии за чиста енергия и отбранителна техника. По данни на ЕС вносът на такива суровини от Канада е нараснал с 62% между 2024 и 2025 г.

Повече търговия и сътрудничество в областта на изкуствения интелект

Двете страни възнамеряват да намалят търговските пречки, да насърчат инвестициите и да гарантират надеждни доставки на стратегически стоки. Сред планираните стъпки е ново споразумение за цифрова търговия, което да улесни трансграничната стопанска дейност.

Търговията със стоки и услуги между ЕС и Канада е нараснала с 80% за периода 2016-2025 г. Основната рамка на икономическите отношения е Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA), което се прилага временно от 2017 г., но все още не е влязло изцяло в сила заради липсата на ратификация от някои държави членки. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Канада.

Сътрудничеството в областта на изкуствения интелект ще включва въпроси, свързани с регулирането и сигурността. Предвижда се улесняване на взаимния достъп до цифровите пазари, включително до облачни услуги, услуги с изкуствен интелект и свързаната с тях инфраструктура. Канада ще бъде включена и в европейската инфраструктура за високопроизводителни изчисления.

В научната сфера се предвижда по-тясно участие на Канада в програмата на ЕС "Еразъм+". Двете страни ще работят и за премахване на пречките пред мобилността на квалифицирани работници и изследователи, както и за улесняване на признаването на професионалните квалификации.

До 2027 г. ще бъде уточнено бъдещото асоцииране на Канада с ЕС

ЕС и Канада са се договорили до следващата си среща на върха през 2027 г. да определят съдържанието на бъдещо "все по-тясно асоцииране без пълноправно членство", се посочва в съвместното им изявление, цитирано от Ройтерс.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Канада може да стане първата асоциирана държава към ЕС. Според ДПА тя поясни, че става дума за формат без присъединяване, който би включвал по-тясна координация на политиките и административните структури, както и възможности за обмен между парламентите и съдебните институции.

Идеята за "асоциирано членство" обаче среща съпротива от Германия и няколко други държави членки. Понятието няма правно значение и не беше включено в окончателното съвместно изявление. Германският канцлер Фридрих Мерц настоява подобна терминология да бъде обсъдена предварително с държавите членки. Според германското правителство това е необходимо и заради използването на понятието във връзка с процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.

По повод срещата, която съвпадна с посещението му в Азия, Мерц написа:

"Днес ние, Европейският съюз и Канада, поставяме началото на нова глава в отношенията си", съобщи ДПА.

Сътрудничество в отбраната и подкрепа за Украйна

Плановете на ЕС и Канада предвиждат разширяване на сътрудничеството в отбраната, киберотбраната и защитата на критичната инфраструктура.

Двете страни потвърдиха подкрепата си за Украйна. Канада вече участва в европейска кредитна програма за съвместни отбранителни поръчки и ще се присъедини и към заема на ЕС за подкрепа на страната, която продължава да бъде обект на руска военна агресия.

Задълбочаването на отношенията между ЕС и Канада вероятно ще бъде следено внимателно от Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп определи идеята за асоциирано членство на Канада в ЕС като нелепа. Той предупреди, че ако по-тясното партньорство засегне американските интереси, САЩ могат да го разглеждат като "враждебен акт" и да отговорят с високи мита или прекратяване на търговията с Европа в редица области.