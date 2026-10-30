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Двама загинали на лодка със 113 мигранти край Испания

Двама загинали на лодка със 113 мигранти край Испания
АР/БТА

Плавателният съд е отплавал от Гамбия и е бил открит южно от остров Ел Йеро, а 110 души са спасени при операцията на испанските служби

Двама мъже са намерени мъртви на борда на плавателен съд с мигранти, достигнал Канарските острови в петък сутринта. Бебе е откарано по въздух до болница в критично състояние, съобщиха испанските спасителни служби, цитирани от Ройтерс.

Лодката е превозвала общо 113 души и е отплавала от Гамбия. Спасителите са я открили на около 37 морски мили (69 километра) южно от остров Ел Йеро. Операцията по спасяването е започнала след сигнал за бедствие, получен от службите за спешна помощ късно в четвъртък.

На брега са изведени 110 оцелели, сред които осем жени и осем непълнолетни. Двама от пътуващите не са оцелели, а състоянието на бебето е наложило спешна въздушна евакуация.

Един от най-опасните миграционни маршрути

Атлантическият път от Западна Африка към Канарските острови е сред най-рисковите миграционни маршрути в света. Всяка година хиляди хора предприемат опасното пътуване с претоварени плавателни съдове, излагайки се на риск заради големите разстояния, силните течения и неблагоприятните морски условия.

Броят на пристигащите обикновено нараства през есента, когато условията за плаване в Атлантическия океан са сравнително по-благоприятни.

Увеличение на пристигащите през октомври

Въпреки че общият брой на мигрантите, достигнали Канарските острови през 2026 г., остава по-нисък спрямо същия период на миналата година, през октомври е отчетено значително увеличение на пристигащите.

Това създава допълнително натоварване за центровете за настаняване и спешните служби, особено на по-малките и слабо населени острови от архипелага.

Според данни на представителството на испанското правителство на Канарските острови от началото на годината до момента са пристигнали 11 527 мигранти. Броят им е с 18% по-нисък в сравнение със същия период на 2025 г.

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