Мило Борисов може да поеме Ботев Пловдив

Ботев Пловдив може да има нов собственик в близките дни. На 21 октомври е планирана среща между представителите на Сдружение "ПФК Ботев", "Фенклуб 1912" и бизнесмена Мило Борисов, чиято компания доскоро беше основен спонсор на Левски, съобщава dsport.

Според информациите от Пловдив важна роля в преговорите играе бившият футболист на "жълто-черните" Ивелин Попов. Не е изключено той да получи и ръководен пост в клуба, ако се стигне до споразумение.

Попов е в Пловдив от няколко дни, като е присъствал на мачовете на Ботев срещу Ботев Враца и Черноморец в Бургас.

През последните седмици името на Мило Борисов беше свързвано и с евентуално придобиване на Берое и Локомотив Пловдив. Към момента обаче неговата компания е единствено спонсор на старозагорския клуб.

Разговорите за бъдещето на Ботев идват след смъртта на бизнесмена Илиян Филипов, чиито наследници обявиха, че няма да продължат да финансират отбора. Това наложи търсенето на нови инвеститори, които да осигурят финансовата стабилност на клуба.

Ако преговорите с Мило Борисов приключат успешно, се очаква в кратки срокове да бъде свикано Общо събрание на Ботев Пловдив.