Топлото време се завръща - до 25 градуса преди вота

Седмицата на изборите ще започне с разкъсване на облачността в понеделник. В ранните часове в някои ниски райони ще се образуват мъгли. От обяд нататък се очертава слънчево време в западните и централните райони. Само на североизток облачността ще е по-променлива, с вероятност за локални превалявания привечер. Във вторник и сряда ще е слънчево, на малко места с временни увеличения на облачността.

Температурите през тези дни ще се повишават. В понеделник следобед ще се движат между 15 и 20 градуса, до 21–22 в обичайно по-топлите райони. В средата на седмицата затоплянето ще достигне своя пик с температури до 25 градуса.

Втората половина на седмицата ще е по-динамична с преминаването на атмосферно смущение. Още в четвъртък в Западна България ще има валежи от дъжд, които в петък ще обхванат и Централна България. В събота и неделя облачността ще е променлива, а вероятността за валежи - малка.

Температурите леко ще се понижат, но без драстични аномалии. В дните около изборите ще са между 15 и 20 градуса.

През седмицата след вота за президент валежна обстановка ще се оформи около 28–30 октомври. Ранните прогнози допускат развитието на циклон с напоителни есенни дъждове. В последните дни на октомври и първите на ноември температурите ще се понижат и ще се движат между 12 и 17 градуса.

В нощта на 24 срещу 25 октомври преминаваме към зимното часово време, като връщаме стрелките на часовника с един час назад.