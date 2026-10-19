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Четирима военни загинаха, а 19 са в критично състояние след пожар във военна база в Канада

Четирима военни загинаха, а 19 са в критично състояние след пожар във военна база в Канада
АП/БТА

Силни ветрове със скорост до 100 км/ч разпространили пламъците, а общо 39 души са настанени в болница

Най-малко четирима канадски военнослужещи са загинали, а други 19 са в критично състояние след опустошителен пожар във военната база "Уейнрайт" в провинция Алберта. Общо 39 души са хоспитализирани, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на канадските власти.

Огънят е избухнал в събота следобед в зона за обучение, където военнослужещи са провеждали учения. Според първоначалната информация пожарът е тръгнал от тлееща суха трева, а силни ветрове със скорост около 100 км/ч са довели до бързото му разпространение.

"Със сигурност никога не съм виждал нещо подобно", заяви генерал-майор Уейд Рътланд, командир на Първа канадска дивизия, като определи случилото се като необичайно бързо развил се пожар.

Канадският премиер Марк Карни определи трагедията като една от най-тежките за въоръжените сили на страната в мирно време.

"Нацията скърби за смелите членове на нашите въоръжени сили, които загубихме", заяви Карни.

По негово разпореждане знамената на федералните сгради в Канада ще бъдат спуснати наполовина в памет на загиналите.

Военни и цивилни пожарникари са се борили с пламъците през цялата нощ. Огънят е преминал оградата на базата и е достигнал съседна територия, но към момента няма издадени заповеди за евакуация.

Според местните власти не се очаква пожарът да се разпространи извън сегашните си граници.

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