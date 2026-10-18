Загинали и ранени след пожар във военна база в Канада

При сериозен пожар в канадска военна база, предизвикан от „тежък инцидент“, има „загинали и ранени“, съобщи днес министърът на националната отбрана Дейвид Макгинти, цитиран от Франс прес.

Към момента министърът не е предоставил точен брой на пострадалите или детайли за причините, довели до злополуката в западната част на страната.

Според информация от министерството на отбраната произшествието е възникнало вчера около 16:00 ч. местно време в тренировъчната зона на базата „Уейнрайт“.

Лекар от болницата в град Едмънтън, намиращ се на около 200 километра северозападно от военния обект, определи вчерашното събитие като „бедствие, което се случва веднъж на 15 или 25 години“. Той допълни, че медицинското заведение е препълнено с пациенти.

По-рано премиерът Марк Карни също обяви, че „сериозен инцидент“ е станал причина за голям пожар в базата, но първоначално посочи, че все още липсва информация за конкретните причини и за това дали има пострадали. От своя страна провинциалната министър-председателка на Алберта Даниел Смит потвърди, че при инцидента са засегнати голям брой военнослужещи.

Трагедията се случва в навечерието на провеждането на необвързващ референдум за независимост в този богат на петролни залежи канадски регион.