Нов инцидент в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в морска мина

Петролен танкер се е запалил след сблъсък с морска мина в района на Ормузкия проток, съобщи Иранската революционна гвардия, цитирана от АФП. Това е поредният подобен инцидент на фона на засиленото напрежение между Иран и САЩ.

Според иранските власти плавателният съд е преминавал по неразрешен маршрут, без да спазва въведените от Техеран ограничения за корабоплаването.

"Петролен танкер, нарушил установените правила, се натъкна на морска мина южно от Ормузкия проток, което предизвика експлозия и пожар в машинното отделение", се посочва в съобщението на Революционната гвардия.

Твърди се още, че корабът е бил изключил системите си за позициониране и навигация.

Инцидентът идва само ден след като Иран съобщи за други два петролни танкера, които също са се запалили след предполагаеми сблъсъци с мини.

По-рано командирът на военноморските сили на Революционната гвардия адмирал Али Озмаи предупреди, че корабите, които изключват навигационните си системи, ще бъдат смятани за враждебни.

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол, като през него при нормални условия преминава около една пета от глобалните доставки.

След началото на войната със САЩ и Израел в края на февруари Иран наложи ограничения върху преминаването на кораби през протока. В отговор Вашингтон въведе морска контраблокада, насочена срещу износа на ирански петрол.