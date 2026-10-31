Българското участие на световното по борба приключи

Българското участие на световното по борба в Астана (Казахстан) официално приключи. Последният ни представител в турнира Ахмед Батаев отпадна на четвъртфиналите в категория до 92 килограма свободен стил. Натурализираният дагестанец загуби от иранеца Амир Хосеин Фирозпур с 4:7 точки. Фирозпур загуби следващия си двубой и така не успя да изтегли Батаев на репешажи в битка за бронзовия медал.

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Равносметката за националния отбор от световното първенство е един златен и два бронзови медала. Любопитното е, че титлата на Семен Новиков и третото място на Кирил Милов нямаше да бъдат възможни, ако не бе сменено ръководството на българската федерация.

Другият бронзов медал е на Биляна Дудова, която беше единствената ни представителка при жените на турнира. Българските борци имаха още три директни схватки за бронз, но за съжаление, те бяха загубени.