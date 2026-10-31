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Лудогорец мина с лекота през Локомотив Пловдив и се завърна на победния път

Лудогорец мина с лекота през Локомотив Пловдив и се завърна на победния път
Facebook/ PFC Ludogorets 1945

"Орлите" победиха "смърфовете" с 3:0 като гост

Лудогорец се завърна на победния път, след като разби с 3:0 като гост Локомотив Пловдив. Срещата беше от 14-ия кръг на Първа лига. Ерик Маркус откри резултата в 21-ата минута. В началото на втората част Андрей Киндриш беше изгонен с директен червен картон. В 62-ата минута Петър Станич удвои, а крайния резултат оформи Бернард Текпетей в 86-ата. 

С успеха Лудогорец излезе на трето място с 29 точки. Локомотив е на 11-о място с девет точки. 

Срещата започна в спокойно темпо. В 9-ата минута мощен удар на Иван Желизко срещна главата на Лукас Риян, който след това трябваше да бъде прегледан. 

Лудогорец натисна в следващите минути и в 21-ата излезе напред в резултата. Боян Милосавлйевич изрита топката към средата на терена, където тя бе спечелена от гостите и пратена в предни позиции. Там Лукас Риан опита да играе с глава, но вместо да я изчисти, той я прати на пътя на Ерик Маркус, който нахлу в наказателното поле вляво от вратата и със силен удар се разписа за 0:1. 

В 32-ата минута Тодор Павлов не успя да се разпише от удобна позиция с глава.

Десет минути след началото на второто полувреме Локомотив остана с човек по-малко. Андрей Киндриш застъпи по ахилеса Кайо Видал. Последва намеса на ВАР, а реферът Тодор Киров изгони румънеца. 

В 62-ата минута Лудогорец сложи точка на спора. Дерой Дуарте намери на далечната греда оставения непокрит Петър Станич, който удвои преднината на своя тим. 

Четири минути преди края на редовното време разградчани вкараха трети гол.  Бернард Текпетей подаде към Станич. Сърбинът намери Амир Хаджиахметович, който с педа изведе Текпетей на стрелкова позиция. Ганаецът отправи силен удар в близкия ъгъл за 0:3. 

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