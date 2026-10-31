Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Челси победи Манчестър Юнайтед с 2:0 в голямото дерби от 9-ия кръг на английската Висша лига. „Сините" спечелиха мача през второто полувреме, когато отбелязаха и двата си гола. Морган Роджърс откри резултата в 50-ата минута, а в 64-ата Коул Палмър реализира от дузпа.

Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

Манчестър Юнайтед имаше своите шансове през първото полувреме. Гол на Матеус Куня бе отменен в 34-ата минута заради засада, а преди това в 15-ата и Естевао от състава на лондончани вкара от нередовна позиция. Домакините удариха и греда след центриране от ъглов удар.

След почивката големият грешник за „червените дяволи" се казваше Лисандро Мартинес. Аржентинецът позволи на Морган Роджърс да премине с лекота покрай него за първия гол, а няколко минути по-късно удари ненужно с ръка в лицето Уесли Фофана в наказателното поле, за което бе изгонен с втори жълт картон, а Челси получи дузпа.

Резултатът е поредно разочарования за Манчестър Юнайтед, който най-вероятно ще уволни треньора Майкъл Карик. Отборът му е в серия от 9 поредни мача без победа във всички турнири и има само 7 точки във Висшата лига. Нищо чудно след края на кръга Юнайтед да се смъкне в зоната на изпадащите.