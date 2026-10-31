Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата
БТА

Морган Роджърс и Коул Палмър от бялата точка бяха точни за „сините"

Челси победи Манчестър Юнайтед с 2:0 в голямото дерби от 9-ия кръг на английската Висша лига. „Сините" спечелиха мача през второто полувреме, когато отбелязаха и двата си гола. Морган Роджърс откри резултата в 50-ата минута, а в 64-ата Коул Палмър реализира от дузпа.

Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

Манчестър Юнайтед имаше своите шансове през първото полувреме. Гол на Матеус Куня бе отменен в 34-ата минута заради засада, а преди това в 15-ата и Естевао от състава на лондончани вкара от нередовна позиция. Домакините удариха и греда след центриране от ъглов удар.

След почивката големият грешник за „червените дяволи" се казваше Лисандро Мартинес. Аржентинецът позволи на Морган Роджърс да премине с лекота покрай него за първия гол, а няколко минути по-късно удари ненужно с ръка в лицето Уесли Фофана в наказателното поле, за което бе изгонен с втори жълт картон, а Челси получи дузпа.

Резултатът е поредно разочарования за Манчестър Юнайтед, който най-вероятно ще уволни треньора Майкъл Карик. Отборът му е в серия от 9 поредни мача без победа във всички турнири и има само 7 точки във Висшата лига. Нищо чудно след края на кръга Юнайтед да се смъкне в зоната на изпадащите.

Още по темата

Манчестър Юнайтед гласи изненадващ трансфер

Манчестър Юнайтед гласи изненадващ трансфер

Майкъл Карик и Бруно Фернандеш се помириха

Майкъл Карик и Бруно Фернандеш се помириха

Гари Невил към Глейзър: Продайте Манчестър Юнайтед, достатъчно е

Гари Невил към Глейзър: Продайте Манчестър Юнайтед, достатъчно е

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Водещи

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

  • Преди 6 минути
САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

  • Преди 9 минути
Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

  • Преди 9 минути
Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

  • Преди 25 минути
Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

  • Преди 33 минути
Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

  • Преди 36 минути
Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

  • Преди 40 минути
Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

  • Преди 42 минути
Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

  • Преди 51 минути
Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

  • Преди 1 час
Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

  • Преди 1 час
Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

  • Преди 1 час
Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

  • Преди 1 час
Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

  • Преди 1 час