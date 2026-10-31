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Косич: Червеният картон е на кантар

Косич: Червеният картон е на кантар
Facebook/ Lokomotiv Plovdiv

"Имахме 2-3 ситуации, които можехме да отиграем по-добре", каза треньорът на Локо Пд

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не беше доволен от загубата с 0:3 от Лудогорец у дома. Той коментира, че червеният картон на Андрей Киндриш е "на кантар". 

"Времето беше страхотно, играчите можеха да се сборят. Теренът беше бърз. Труден мач за нас. Имахме 2-3 ситуации, които можехме да отиграем по-добре. Червеният картон е на кантар. Можеше да се върнем в мача, но това е положението", сподели Косич. 

"През второто полувреме включихме някои опитни футболисти.  Имахме нашите шансове. Срещу такъв отбор трябва да отбележиш. Ако трябва да броя положенията, нямаше да е 3:0. Те са класен отбор", добави треньорът на Локомотив Пловдив.

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