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Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран
Снимка: AP/БТА

Кайро призова за извличане на поуки от предишните военни действия, докато Катар продължава посредническите усилия за постигане на споразумение между Вашингтон и Техеран

Египетският външен министър Бадр Абделати изрази сериозно безпокойство от възможността за нова ескалация на напрежението между САЩ и Иран. Той предупреди, че евентуалното подновяване на военните действия може да има още по-разрушителни последици, съобщава Ройтерс.

По време на международния форум по сигурността "Диалогът в Манама", организиран от Международния институт за стратегически изследвания в Бахрейн, Абделати заяви, че нова военна конфронтация няма да доведе до разрешаване на конфликта.

"Вторият етап ще бъде по-опасен, по-разрушителен и няма да доведе до нищо. Трябва да си извлечем поуки от миналото", подчерта египетският външен министър.

Постигнатото през юни временно споразумение не успя да осигури трайно прекратяване на огъня във войната с Иран, нито да възстанови нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Впоследствие Техеран предложи на Вашингтон да премахне блокадата на иранските пристанища. В замяна Иран се ангажира да възстанови корабоплаването през стратегическия морски път в рамките на седем дни.

Междувременно катарски посредници пристигнаха отново в Техеран в опит да съдействат за постигането на споразумение. Преговорите продължават да бъдат затруднени от разногласията между двете страни относно последователността на действията и необходимите отстъпки.

Основният спор е дали първо трябва да бъдат подновени преговорите за иранската ядрена програма, или да се предприемат мерки за облекчаване на блокадата и санкциите върху иранския петрол.

 

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