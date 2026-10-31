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Руски дронове оставиха без ток 280 хил. домакинства в Украйна

Руски дронове оставиха без ток 280 хил. домакинства в Украйна
Снимка: AP/БТА

Енергийни обекти в Киевска и Днепропетровска област бяха атакувани през нощта, а украинският президент Володимир Зеленски призова международната общност за подкрепа срещу руските удари

Руски дронове са атакували през изминалата нощ енергийна инфраструктура в Украйна, в резултат на което около 280 хил. домакинства в Киевска и Днепропетровска област са останали без електричество. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Тези руски удари създадоха сериозни затруднения с електроснабдяването в различни райони на страната", написа Зеленски в "Телеграм".

Украинският държавен глава обвини Москва, че системно атакува гражданска инфраструктура, и призова международната общност да подкрепи Киев, за да не се разпространи ескалацията извън Украйна.

"Светът вижда, че Русия всеки ден умишлено атакува гражданска инфраструктура. Всички, които не искат тази руска ескалация да се разпространи и в други части на Европа, трябва да помогнат на Украйна", призова Зеленски.

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