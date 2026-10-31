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Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България

Пламен Андреев пред дебют за националния отбор на България
dvsc.hu

Вратарят получи повиквателна за мачовете с Исландия и Естония

Вратарят на Дебрецен Пламен Андреев получи повиквателна за националния отбор на България. Новината беше съобщена от унгарския клуб. Стражът 

"Нашият вратар Пламен Андреев, който игра за отбора на България до 21 години през миналата международна пауза, сега е повикан в представителния отбор на своята страна за мачовете с Исландия и Естония от Лига на нациите", написаха от Дебрецен. 

За Пламен Андреев това е втора повиквателна за първия отбор на България. Той е викан и през 2023 година, но няма мач за "лъвовете". Юношата на Левски има 14 двубоя за младежкия национален тим на нашата страна. 

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