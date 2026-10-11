Късна драма: Вратарят Пламен Андреев спечели дузпа в Унгария

Ференцварош и Дебрецен завършиха при равенство 1:1 в дербито от деветия кръг на унгарското първенство. Вратарят на младежкия национален тим на България Пламен Андреев бе титуляр за гостите и имаше ключова роля за спечелената от неговия тим точка. Първо спаси куп положения пред мрежата си, а в добавеното време изработи дузпата, от която капитанът Балаш Джуджак изравни резултата. Преди това Мариус Корбу бе открил за домакините.

Пламен Андреев с цял мач при равенство на Дебрецен срещу шампиона

Големият момент за българския национал дойде в 92-ата минута. При корнер в полза на Дебрецен, Андреев изостави вратата си и се включи в наказателното поле на Ференцварош да помага в търсене на изравняването.

Топката стигна след разбъркване до него, но бе много неудобна за отиграване с крак или глава. Стражът някак успя да я бутне с тяло и тя отиде в ръката на Кристиан Листеш от домакините. Това бе напълно достатъчно - реферът бе привикан да гледа на монитора на ВАР ситуацията и даде дузпа.