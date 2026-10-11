Ново приложение търси най-безопасния маршрут за колоездачите в София

Разпокъсаната велоинфраструктура в София е причината младият Ивайло Киров да създаде приложение, което търси по-безопасен маршрут за колоездачите в столицата.

Идеята му се ражда след седем години живот в Нидерландия, където велоалеите са свързани, ясно обозначени и интегрирани в навигационните приложения.

"Тук цялата велоинфраструктура е доста разпокъсана и тези приложения обикновено обичат да те изкарват на големи булеварди или да те прекарват през места, където може да върви само човек или има стълби", обяснява Киров.

Приложението е настроено специално за условията в София и комбинира съществуващите велоалеи с тихи улици и паркове. То позволява и използването на филтри, чрез които колоездачите могат да избягват по-опасни участъци.

"Идеята е човек на пътя да се чувства по-сигурен, отколкото някое друго приложение да го изкара по средата на Цариградско шосе например", казва създателят му.

При тестов маршрут от ул. "Ивайло" до Княжеската градина обаче колоездачът се налага да слиза от колелото около седем пъти заради прекъсвания по трасето, пешеходни участъци и други препятствия.

Кметът на София Васил Терзиев също признава, че част от веломаршрутите в столицата са по-опасни, отколкото трябва да бъдат.

"Аз съм ходил на работа с колело и с тротинетка. Малко по-опасно е, отколкото трябва да бъде", каза Терзиев.

Столична община вече е започнала изграждането на нова велоалея по бул. "Копенхаген". Терзиев припомни и поетия ангажимент за изграждане на 20 км нова велоинфраструктура.

Отделно кметът е поискал съдействие от държавата за изграждането на още 12 км велоалеи по Околовръстния път.

Приложението на Ивайло Киров вече се използва в София и продължава да се развива, като плановете са скоро да бъде достъпно и за други градове.