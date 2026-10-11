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Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски
БТА

Военно-апелативният съд настоява да се провери има ли вина и на началници в авиобазата за катастрофата, при която загинаха подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин

Военно-апелативният съд е наредил на прокуратурата да възобнови разследването на катастрофата в авиобазата "Граф Игнатиево", при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама български военни пилоти, предаде Mediapool.

Съдът е приел, че държавното обвинение не е провело достатъчно пълно разследване по въпроса дали освен действията на екипажа е имало и нарушения от страна на длъжностни лица, отговарящи за безопасното провеждане на полета.

Преди това прокуратурата прекрати разследването с извода, че вината е изцяло на загиналия пилот подполковник Петко Димитров, управлявал учебно-бойния самолет L-39ZA. При катастрофата загина и капитан Венцислав Дункин.

Близките на двамата пилоти обжалваха постановлението с аргумента, че не е установена обективната истина и не е изследвана в достатъчна степен евентуалната отговорност на техните началници.

Експертизите по делото показват, че по време на упражнението "10/7" самолетът е започнал последната фигура на височина 68 метра и със скорост 455 км/ч, при предписани минимум 200 метра и 620 км/ч.

Военно-апелативният съд обаче е намерил, че прокурорският акт е немотивиран по отношение на задълженията на отделните длъжностни лица.

"Съставяйки по такъв начин своя акт, прокурорът не е описал подробно задълженията на всяко от военнодлъжностните лица, които са имали отговорност за ръководството на полета на самолета", посочва съдът.

Магистратите подчертават, че основният въпрос е дали освен грешките на екипажа е имало и нарушение на задълженията за безопасност от страна на началниците в авиобазата.

Според съда не е изяснено кое конкретно длъжностно лице е отговаряло за безопасното изпълнение на упражнението "10/7", включително за спазването на минималната безопасна височина и контрола върху отклоненията от зададения режим.

Затова разследването трябва да бъде възобновено и тези обстоятелства да бъдат проверени допълнително.

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