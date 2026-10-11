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Ангел Кунчев: Респираторните вируси вече се увеличават, но това още не е грип

Ангел Кунчев: Респираторните вируси вече се увеличават, но това още не е грип
БТА

Епидемиологът обясни, че през последните 2–3 седмици има ръст на заболеваемостта, докато сериозната циркулация на грипа се очаква през декември

Респираторните вируси вече започват да се разпространяват по-активно, но засега не става дума за грипна вълна. Това заяви епидемиологът доц. Ангел Кунчев пред НОВА.

"Сутрин мръзнем, следобед се потим - значи е дошло времето на респираторните вируси. Последните 2-3 седмици го доказват - започна нарастване на заболеваемостта", обясни Кунчев.

По думите му обаче към момента няма сериозна циркулация на грип. Той припомни, че преди около седмица е бил регистриран единичен случай, но обичайно по-осезаемото разпространение започва през декември.

Пикът на грипа традиционно се очаква през януари и февруари.

Кунчев коментира още, че тази година има три нови грипни щама.

По думите му наличната ваксина е разработена така, че да ги покрива.

Специалистът подчерта, че сегашното увеличение на заболелите е характерно за сезона и е свързано основно с други респираторни вируси, които започват да циркулират по-активно с понижаването на температурите и резките промени във времето.

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