Ангел Кунчев: Респираторните вируси вече се увеличават, но това още не е грип

Респираторните вируси вече започват да се разпространяват по-активно, но засега не става дума за грипна вълна. Това заяви епидемиологът доц. Ангел Кунчев пред НОВА.

"Сутрин мръзнем, следобед се потим - значи е дошло времето на респираторните вируси. Последните 2-3 седмици го доказват - започна нарастване на заболеваемостта", обясни Кунчев.

По думите му обаче към момента няма сериозна циркулация на грип. Той припомни, че преди около седмица е бил регистриран единичен случай, но обичайно по-осезаемото разпространение започва през декември.

Пикът на грипа традиционно се очаква през януари и февруари.

Кунчев коментира още, че тази година има три нови грипни щама.

По думите му наличната ваксина е разработена така, че да ги покрива.

Специалистът подчерта, че сегашното увеличение на заболелите е характерно за сезона и е свързано основно с други респираторни вируси, които започват да циркулират по-активно с понижаването на температурите и резките промени във времето.