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доц. Ангел Кунчев с предупреждение за интензивна грипна вълна

доц. Ангел Кунчев с предупреждение за интензивна грипна вълна
pixabay

Бившият държавен главен здравен инспектор изтъкна, че най-неблагоприятното време за имунизация срещу грип е през декември месец

"Винаги първия случай на грип се появява през октомври месец, но дали ще бъде така е трудно да се каже. Може да има малко по-интензивна епидемия".

Това каза бившият държавен главен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред БТВ. Той добави, че най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина е, когато се намери наличната доза ваксина затова.

Той изтъкна, че най-неблагоприятното време за имунизация срещу грип е през декември месец. Според него нормално е да има леки закъснения при ваксините. 

"Която и да било ваксина да изберат родителите, всичките са добри. Назалната ваксина е жива ваксина и създава имунитет в носоглътката. В детските градини и ясли в момента почти 2/3 от децата отсъстват. При инжекционната ваксина, дори детето да има температура или запушен нос, не е проблем да бъде поставено".

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