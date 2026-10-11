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Ще се кандидатира ли Борис Бонев за кмет на София? Ето какво заяви

Ще се кандидатира ли Борис Бонев за кмет на София? Ето какво заяви
БТА

Лидерът на "Спаси София" заяви, че партията ще вземе решение през следващите месеци, и отправи критики към развитието на велосипедната инфраструктура в столицата

Председателят на "Спаси София“ Борис Бонев не изключва възможността да се кандидатира за кмет на столицата на местните избори през 2027 г. Той обаче уточни, че окончателното решение предстои да бъде обсъдено и взето от партията през следващите месеци, съобщава bTV.

"Нормално е като председател на партия, която е фокусирана в София, аз да съм потенциален кандидат за кмет“, заяви Бонев.

Лидерът на "Спаси София“ коментира и политическите реакции след негово интервю за БНР, което според него е било погрешно интерпретирано като официално обявяване на кандидатурата му.

"Дори грешното тълкуване на моето интервю в БНР е предизвикало сериозна политическа хипертония в някои партийни централи. Да се заредят с валериан, мента и глог, ще им се налага“, каза той.

Бонев заяви, че партията му ще подходи внимателно към предстоящите избори и няма да се влияе от кампании в социалните мрежи или от интересите на хора, които според него разглеждат Столичната община като възможност за финансови облаги.

Той не посочи конкретни политически формации или личности, към които са насочени думите му.

Според Бонев тепърва предстои да стане ясно кои партии ще издигнат кандидати за столичен кмет и дали настоящият градоначалник Васил Терзиев ще се бори за втори мандат.

В интервюто председателят на "Спаси София“ отправи критики и към развитието на велосипедната инфраструктура в столицата. По думите му липсата на свързани и безопасни велоалеи продължава да възпрепятства използването на велосипеди като ежедневен транспорт.

Той поздрави Ивайло Киров, разработил приложение за избор на по-безопасни велосипедни маршрути в София, като подчерта значението на сигурността за хората, които предпочитат този начин на придвижване.

Бонев припомни, че е съществувала програма за изграждане на велоалеи с конкретни срокове, но според него изпълнението ѝ се забавя заради политическа нерешителност. Той посочи, че подобни проекти често изискват промени в автомобилното движение и ограничаване на паркоместа.

Лидерът на "Спаси София“ коментира и правилата за движение на велосипеди в парковете, като отбеляза, че общината носи отговорност за изграждането и обозначаването на подходящи маршрути.

Бонев постави под въпрос и зависимостта от държавно финансиране за изграждането на 12,5 километра велоалеи във връзка с проекта за Околовръстния път.

"Не е въпрос на липса на средства. Въпрос е на отговорност“, заяви той.

Според Бонев София се нуждае от цялостна транспортна политика, която да отчита едновременно потребностите на шофьорите, пешеходците, велосипедистите и пътниците в градския транспорт, вместо да се разчита на отделни, несвързани решения.

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