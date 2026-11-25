Бившият лидер на ДПС и ДОСТ Лютви Местан оспори заключенията на проф. Станимир Карапетков по делото за катастрофата край Загорско. Местан поиска право на отговор в ефира на NOVA, след като адвокатът на вещото лице Димитър Марковски отхвърли твърденията за манипулирани експертизи.

„Осем години нося тегобата на несправедливо обвинен“, заяви Местан. Той показа снимки от деня на катастрофата и от втория оглед, които според него показват разлики в пътната маркировка. По думите му между двата огледа е била нанесена стоплиния, били са изсечени храсти и е била възстановена указателна табела. Местан посочи, че видеозаписи на NOVA, заснети от един и същи ракурс в деня на катастрофата и два дни по-късно, са приложени като доказателства по делото.

Местан оспори и извода за механизма на удара. Според него снимка на автомобила му създава впечатление, че е препречил пътя на колата, движеща се от Маказа към Кърджали. Той показа други кадри, на които по думите му лявата страна на автомобила му е непокътната, и посочи, че е предприел ляв завой.

Бившият политик отхвърли и тезата на Марковски за конфликт на интереси при вещото лице, изготвило повторната експертиза по възлагане на съда. Местан заяви, че нито той, нито адвокатът му са получавали консултация от експерта.

Според Местан оспорваната експертиза е дала основание на прокуратурата да му повдигне обвинение. Той определи обвинението като политически мотивирано и заяви, че зад него стои тогавашното ръководство на ДПС.