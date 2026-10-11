Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

На 11 октомври движението по път I-1 през Владая и Драгичево ще бъде реорганизирано с две ленти към София за по-лесно прибиране в края на почивния ден. В столицата маратонът затваря част от централните булеварди до 15:30 часа, а в Западна България валежите и гръмотевичните бури могат допълнително да затруднят пътуването.

Две ленти към София през Владая

От 12:00 до 20:00 часа по път I-1 между Перник и София през Владая ще бъдат обособени две ленти към столицата и една към Перник.

В района на Драгичево реверсивната организация ще действа от 10:00 до 19:00 часа, отново с две ленти към София. Забраната за товарни автомобили над 15 тона между Александров мост и границата на област Перник остава в сила.

Маратонът променя движението в София

Заради Софийския маратон от 07:00 до 15:30 часа се забранява навлизането на автомобили по части от централната градска мрежа. Маршрутът преминава през булевардите „Княгиня Мария Луиза“, „Княз Александър Дондуков“ и „Васил Левски“, площад „Св. Александър Невски“ и булевард „Цар Освободител“.

Участъкът на булевард „Цар Освободител“ между площад „Княз Александър I“ и улица „Георги С. Раковски“ ще остане затворен до 18:00 часа. Градският транспорт ще се движи по променени маршрути, а метрото ще работи по делничното си зимно разписание.

Автомагистрала „Хемус“

Между 1-ви и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-ти и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-ти км към София се обследва анкерна стена и движението е ограничено в част от платното. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Между 78-и и 103-ти км към София се почистват банкети, канавки и растителност. Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-ри км, платното към София е затворено и трафикът преминава двупосочно в платното към Варна.

При тунел „Топли дол“ днес са осигурени по две ленти във всяка посока. Нова временна организация е обявена от 12 октомври.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-ти и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-ти и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-ви км към София, между 208-и и 229-и км към столицата и между 218-и и 229-и км към Бургас.

Между 229-и и 273-ти км в двете посоки се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци. Между 342-ри и 348-и км към Бургас скоростта е ограничена до 80 км/ч заради полагане на маркировка.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София са ограничени аварийни ленти заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към столицата, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през останалите две свободни ленти.

По АМ „Марица“ между 66-и и 67-и км към София скоростта е ограничена до 70 км/ч заради ремонт на мостови фуги. Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението се извършва в една лента с ограничение до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-ви до 161-ви км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-4 между Ново село и Балван движението е в една лента. По път I-5 между Хасково и Кърджали се преминава поетапно в отделни участъци, а в Кърджали трафикът към Маказа е в една лента. След надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос движението е поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна остава затворен. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак също е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Затворен е и път III-2004 между Осенец и Благоево. Движението се пренасочва през Разград. В Севлиево временни ограничения по път III-404 остават в сила до края на деня заради традиционните празници на града.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Движението през пунктовете по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония е нормално. На „Капитан Андреево“ е отчетен интензивен трафик на изход за товарни автомобили.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

В Западна България облачността ще се увеличава и ще започнат валежи. На отделни места дъждът временно ще бъде интензивен и придружен от гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат между 20 и 22 градуса, в София – около 21 градуса.

В Източна България ще остане по-топло, с температури до 27–29 градуса и умерен, временно силен южен вятър. Сутринта на отделни места са възможни мъгли и намалена видимост.

Шофьорите в западната половина на страната трябва да намаляват скоростта при силен дъжд и да увеличат дистанцията, а в източните райони да внимават за внезапни странични пориви.