Новини
Търси
Подкаст
Общество

Два побоя в Русенско: Един мъж е с опасност за живота

Два побоя в Русенско: Един мъж е с опасност за живота
БТА

52-годишен е с тежки наранявания след нападение пред казино във Ветово, а 55-годишен е със счупена бедрена кост след инцидент в Русе

Двама мъже са пострадали при отделни случаи на насилие във Ветово и Русе, като единият е с опасност за живота. За инцидентите съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.

По-тежкият случай е от град Ветово, където 52-годишен мъж е настанен в интензивното отделение на Университетската болница "Канев" в Русе с тежка черепно-мозъчна травма, счупена челюст и фрактури на други лицеви кости. Според медицинската информация животът му е в опасност.

На 29 октомври пострадалият е бил транспортиран до лечебното заведение от екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Ветово. На следващия ден болницата е уведомила полицията за съмнения, че нараняванията са причинени при побой.

В хода на разследването е установено, че нападението е извършено на 28 октомври около 23:00 часа пред казино във Ветово, което пострадалият е посетил по-рано същата вечер.

Полицията е установила 33-годишен мъж като предполагаем извършител на нападението. Извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.

Вторият инцидент е регистриран в Русе, където 55-годишен мъж е приет в болница със счупена бедрена костслед предполагаемо нападение на улица "Николаевска".

Сигналът е подаден на 30 октомври около 01:08 часа. При пристигането си полицейските служители са открили пострадалия на детска площадка зад блок "Елена". Той е бил транспортиран за лечение в Университетската болница "Канев".

Според разказа на мъжа, докато се придвижвал сам по улица "Николаевска", към него се приближили няколко души. Един от тях го ритнал в бедрото, вследствие на което той паднал на земята.

Пострадалият твърди, че след това мъжете му помогнали да се изправи и го отвели до близката детска площадка, където провели разговор с него, преди да си тръгнат.

Полицията проверява изложените от 55-годишния мъж обстоятелства и работи по изясняването на случилото се. По този случай също е образувано досъдебно производство.

Към момента няма информация двата инцидента да са свързани. Разследванията продължават, като органите на реда установяват обстоятелствата около нападенията и отговорността на замесените лица.

Още по темата

Мъж е с опасност за живота след жесток побой край гара "София-север"

Мъж е с опасност за живота след жесток побой край гара "София-север"

Побой над жена в Русе: Болница подаде сигнал в полицията

Побой над жена в Русе: Болница подаде сигнал в полицията

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Водещи

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

  • Преди 4 минути
САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

  • Преди 7 минути
Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

  • Преди 7 минути
Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

  • Преди 24 минути
Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

  • Преди 32 минути
Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

  • Преди 35 минути
Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

  • Преди 39 минути
Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

  • Преди 41 минути
Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

  • Преди 49 минути
Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

  • Преди 1 час
Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

  • Преди 1 час
Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

  • Преди 1 час
Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

  • Преди 1 час
Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

  • Преди 1 час