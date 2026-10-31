Два побоя в Русенско: Един мъж е с опасност за живота

Двама мъже са пострадали при отделни случаи на насилие във Ветово и Русе, като единият е с опасност за живота. За инцидентите съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.

По-тежкият случай е от град Ветово, където 52-годишен мъж е настанен в интензивното отделение на Университетската болница "Канев" в Русе с тежка черепно-мозъчна травма, счупена челюст и фрактури на други лицеви кости. Според медицинската информация животът му е в опасност.

На 29 октомври пострадалият е бил транспортиран до лечебното заведение от екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Ветово. На следващия ден болницата е уведомила полицията за съмнения, че нараняванията са причинени при побой.

В хода на разследването е установено, че нападението е извършено на 28 октомври около 23:00 часа пред казино във Ветово, което пострадалият е посетил по-рано същата вечер.

Полицията е установила 33-годишен мъж като предполагаем извършител на нападението. Извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.

Вторият инцидент е регистриран в Русе, където 55-годишен мъж е приет в болница със счупена бедрена костслед предполагаемо нападение на улица "Николаевска".

Сигналът е подаден на 30 октомври около 01:08 часа. При пристигането си полицейските служители са открили пострадалия на детска площадка зад блок "Елена". Той е бил транспортиран за лечение в Университетската болница "Канев".

Според разказа на мъжа, докато се придвижвал сам по улица "Николаевска", към него се приближили няколко души. Един от тях го ритнал в бедрото, вследствие на което той паднал на земята.

Пострадалият твърди, че след това мъжете му помогнали да се изправи и го отвели до близката детска площадка, където провели разговор с него, преди да си тръгнат.

Полицията проверява изложените от 55-годишния мъж обстоятелства и работи по изясняването на случилото се. По този случай също е образувано досъдебно производство.

Към момента няма информация двата инцидента да са свързани. Разследванията продължават, като органите на реда установяват обстоятелствата около нападенията и отговорността на замесените лица.