Служителите на Софийския зоопарк обявиха безсрочен протест и се готвят за стачка

Служители на Столичния зоопарк излязоха на мирен протест пред централния му вход с искане за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд. Работещите обявиха, че протестът им ще продължи безсрочно до изпълнение на исканията, като започват и подготовка за ефективни стачни действия.

Основното настояване е фондът за работни заплати да бъде увеличен с 50% през 2027 г. и с още 20% през 2028 г. Исканията са изпратени до столичния кмет Васил Терзиев и Столичния общински съвет.

"Хората, които работят тук, получават близка до минималната работна заплата. Те са тук 365 дни в годината и настояваме Столичният общински съвет да увеличи фонда "Работна заплата"", заяви Анелия Иванова, председател на Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" към КТ "Подкрепа".

По думите ѝ служители с над 20 години трудов стаж получават около 700 евро, а ниските възнаграждения затрудняват привличането и задържането на квалифицирани кадри.

От зоопарка предупреждават, че недостигът на персонал се отразява и на възможностите за развитие на институцията.

"Тук не става въпрос само за пари, а за отношения. Когато не се плаща достатъчно, за да останат хората, ние не можем да си вършим работата", коментира Ирина Сахатчиева от зоопарка.

Протестиращите носеха плакати с надписи "Инфлация расте, заплатите – не", "Повече работа, по-малко пари. Докога?" и "Не сме в клетки, но сме в капани".

Синдикатите не изключват преминаване към ефективна стачка, но подчертават, че затварянето на зоопарка за посетители ще бъде крайна мярка.

"Силно се надявам да не се наложи да стигнем до стачка, но това е следващата стъпка, която законът ни позволява", заяви Иванова.