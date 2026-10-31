Новини
Търси
Подкаст
Здраве

При съмнение за инсулт не е необходимо направление: НЗОК покрива лечението

При съмнение за инсулт не е необходимо направление: НЗОК покрива лечението
БТА

Здравната каса заплаща диагностиката, болничното лечение и определени рехабилитационни процедури

При съмнение за инсулт пациентите не трябва да губят време в посещение при личния лекар за направление. Приемът в болница е по спешност, а най-правилната реакция е незабавно обаждане на телефон 112. Това обясни д-р Димитър Димов, главен специалист в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), пред NOVA NEWS.

Здравната каса покрива необходимите изследвания, консултациите с невролог и болничното лечение на инсулт. При исхемичен инсулт, когато състоянието позволява, може да бъде приложено лечение за разграждане или механично отстраняване на кръвния съсирек.

"Целият път на диагностика и лечение се покрива от Здравната каса", подчерта д-р Димов.

Експертът обясни, че възстановяването след инсулт често е продължително, особено при пациенти със затруднения в движението и говора.

НЗОК заплаща и продължително болнично лечение по клинична пътека №254, която предвижда 20-дневен престой в лечебно заведение с необходимите медицински структури.

След изписването пациентите могат да получат рехабилитация и в извънболничната помощ. За целта е необходимо направление от личния лекар или наблюдаващия невролог, а специалист по физикална и рехабилитационна медицина определя терапията. Един курс включва до 20 процедури.

През първата година след инсулт пациентите имат право на до четири прегледа при невролог. От втората година проследяването преминава към личния лекар, който също извършва четири прегледа годишно и при необходимост насочва към специалист.

Наблюдението продължава през целия живот, като при поява на допълнителни усложнения могат да бъдат назначени и други консултации.

Медиците напомнят, че при внезапна слабост на ръка или крак, изкривяване на лицето или нарушение на говора всяка минута е решаваща за успешното лечение.

Още по темата

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Доц. Росен Калпачки: Студеното и топлото време могат да допринесат за появата на инсулт

Доц. Росен Калпачки: Студеното и топлото време могат да допринесат за появата на инсулт

НЗОК обмисля да отвори финансовия си резерв заради бюджета за 2026 г.

НЗОК обмисля да отвори финансовия си резерв заради бюджета за 2026 г.

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Зелето крие повече ползи, отколкото предполагате: Ето как влияе на организма

Зелето крие повече ползи, отколкото предполагате: Ето как влияе на организма

Постоянното носене на слушалки може да засили самотата и да влоши концентрацията

Постоянното носене на слушалки може да засили самотата и да влоши концентрацията

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

Само 30 минути в сауната: Учени откриха неочаквана реакция на организма

Само 30 минути в сауната: Учени откриха неочаквана реакция на организма

Дори четири минути движение на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания

Дори четири минути движение на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания

Водещи

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

  • Преди 10 минути
САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

  • Преди 12 минути
Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

  • Преди 13 минути
Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

Турция наруши въздушно пространство на Гърция 13 пъти с военни самолети и дронове

  • Преди 29 минути
Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

  • Преди 37 минути
Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

Отбелязваме Международния ден на Черно море с акцент върху опазването му

  • Преди 40 минути
Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

  • Преди 44 минути
Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

  • Преди 46 минути
Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

  • Преди 54 минути
Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

Кандидатът за ВСС Веселка Златева предлага подобряване на комуникацията между съвета и съдийската общност

  • Преди 1 час
Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

  • Преди 1 час
Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

  • Преди 1 час
Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

  • Преди 1 час
Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

Челси победи Манчестър Юнайтед и заложи Карик на дузпата

  • Преди 1 час