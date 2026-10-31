При съмнение за инсулт не е необходимо направление: НЗОК покрива лечението

При съмнение за инсулт пациентите не трябва да губят време в посещение при личния лекар за направление. Приемът в болница е по спешност, а най-правилната реакция е незабавно обаждане на телефон 112. Това обясни д-р Димитър Димов, главен специалист в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), пред NOVA NEWS.

Здравната каса покрива необходимите изследвания, консултациите с невролог и болничното лечение на инсулт. При исхемичен инсулт, когато състоянието позволява, може да бъде приложено лечение за разграждане или механично отстраняване на кръвния съсирек.

"Целият път на диагностика и лечение се покрива от Здравната каса", подчерта д-р Димов.

Експертът обясни, че възстановяването след инсулт често е продължително, особено при пациенти със затруднения в движението и говора.

НЗОК заплаща и продължително болнично лечение по клинична пътека №254, която предвижда 20-дневен престой в лечебно заведение с необходимите медицински структури.

След изписването пациентите могат да получат рехабилитация и в извънболничната помощ. За целта е необходимо направление от личния лекар или наблюдаващия невролог, а специалист по физикална и рехабилитационна медицина определя терапията. Един курс включва до 20 процедури.

През първата година след инсулт пациентите имат право на до четири прегледа при невролог. От втората година проследяването преминава към личния лекар, който също извършва четири прегледа годишно и при необходимост насочва към специалист.

Наблюдението продължава през целия живот, като при поява на допълнителни усложнения могат да бъдат назначени и други консултации.

Медиците напомнят, че при внезапна слабост на ръка или крак, изкривяване на лицето или нарушение на говора всяка минута е решаваща за успешното лечение.