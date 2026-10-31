Без направление при инсулт: Ето какво покрива НЗОК за лечението и възстановяването

При съмнение за инсулт пациентите не трябва да губят ценно време в търсене на направление от личния лекар. Приемът в болница се осъществява по спешност, а най-правилната реакция е незабавно обаждане на телефон 112. Това обясни главният специалист в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Димитър Димов пред NOVA NEWS.

По думите му НЗОК покрива болничната диагностика и лечението на инсулт, включително необходимите консултации с невролог, лабораторни и образни изследвания, както и медицинските процедури, предвидени в съответната клинична пътека.

При исхемичен инсулт, когато състоянието на пациента позволява и са изпълнени медицинските критерии, може да бъде приложено специализирано лечение за разграждане или механично отстраняване на кръвния съсирек.

"Целият път на диагностика и лечение се покрива от Здравната каса“, подчерта д-р Димов.

Възстановяването след инсулт често е продължителен процес, особено когато са засегнати двигателните способности, говорът или възможността за самостоятелно извършване на ежедневни дейности.

Експертът обясни, че НЗОК заплаща и продължително болнично лечение по клинична пътека №254, която предвижда 20-дневен престой. То може да бъде проведено и в лечебното заведение, в което пациентът е получил първоначалната медицинска помощ, ако болницата разполага с необходимите структури и специалисти.

След изписването пациентите могат да продължат възстановяването си чрез рехабилитация в извънболничната помощ.

За тази цел е необходимо направление №3, издадено от личния лекар или наблюдаващия невролог. След преглед специалист по физикална и рехабилитационна медицина определя подходящата терапия според състоянието и индивидуалните потребности на пациента.

Рехабилитационният курс може да включва до 20 процедури, заплащани от НЗОК при съответните условия.

Д-р Димов обърна внимание и на необходимостта от редовно медицинско наблюдение след преживян инсулт, тъй като проследяването на здравословното състояние е важна част от дългосрочните грижи.

През първата година пациентите се проследяват от невролог, като са предвидени до четири прегледа годишно. От втората година наблюдението преминава към общопрактикуващия лекар, който също извършва четири прегледа годишно и при необходимост насочва пациента към специалист.

Проследяването продължава през целия живот. При поява на симптоми, насочващи към деменция, може да бъде назначена и консултация с психиатър.

Специалистът подчерта, че навременното лечение е решаващо за ограничаване на последствията от инсулта. Затова при внезапна слабост на ръка или крак, изкривяване на лицето, нарушение на говора или други признаци за инсулт трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

Направление не е необходимо за спешния прием при инсулт, но за определени рехабилитационни услуги след изписването се изисква насочване от лекар. По този начин пациентите могат да получат достъп до последващи грижи и възстановяване в рамките на дейностите, заплащани от НЗОК.