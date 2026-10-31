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Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света
AP/БТА

Това разкриха организаторите на церемонията за "Златната топка"

Звездата на Барселона Ламин Ямал, който за трета поредна година бе избран за най-добър млад футболист в света на церемонията на "Златната топка", е бил на път да изгуби това отличие, разкриха организаторите от списание "Франс Футбол". 

Ямал е трети в класирането за "Златната топка" след Хари Кейн и Килиан Мбапе, но в подреждането за млад футболист е получил 96 точки, докато съотборникът му в Барселона Пау Кубарси има 94. Това е станало и поради факта, че трима големи играчи от миналото - нидерландците Марко ван Бастен и Рууд Гулит, както и италианецът Роберто Баджо, дори не са посочили Ламин Ямал в тройката си

"Първото нещо, което държа да кажа, е, че исках Пау Кубарси да бъде на моето място, защото той заслужаваше да спечели трофея през тази година", каза 20-годишният нападател след церемонията в Лондон.

На трето място в класирането на най-добър млад футболист е френският национал на Пари Сен Жермен Уарън Заир-Емери. 

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