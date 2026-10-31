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Халф се завърна в групата на Левски, двама защитници аут

Халф се завърна в групата на Левски, двама защитници аут
БТА

"Сините" обявиха разширения състав за мача с Дунав

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за гостуването на Дунав Русе. Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига е днес от 16:00 часа. 

В разширения състав се завръщат Гашпер Търдин, Хевертон и Давид Кусо. Извън групата остават контузените Асен Митков и Радослав Кирилов, както и защитниците Никола Серафимов и Оливер Камдем. 

Ето избраниците на Веласкес: 

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула;

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре.

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