Моджтаба Хаменей нареди незабавен отговор на всяка "вражеска заплаха"

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е разпоредил на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на всяка "вражеска заплаха", независимо от нейното географско местоположение. Това става ясно от изявление, публикувано в неговия канал в приложението "Телеграм" и цитирано от Ройтерс.

Хаменей е заявил, че Иран ще определи сам кога и при какви условия да прекрати действията си в отговор на "всяка нова военна или терористична вражеска атака".

Иранският лидер е разпоредил и актуализиране на списъка с военни цели на Ислямската република, така че в обсега на въоръжените сили да попаднат американски и израелски "физически и нефизически обекти".

В изявлението се посочва още, че Хаменей е призовал армията да засили възможностите на военното разузнаване, както и да увеличи производството на боеприпаси и оръжия, предназначени за разузнавателни, поддържащи и бойни операции.

Сред поставените задачи е и развитието на националните отбранителни способности на Иран.