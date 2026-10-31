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Моджтаба Хаменей нареди незабавен отговор на всяка "вражеска заплаха"

Моджтаба Хаменей нареди незабавен отговор на всяка "вражеска заплаха"
Снимка: AP/БТА

Техеран ще актуализира списъка си с военни цели, включително американски и израелски обекти, и ще увеличи производството на оръжия и боеприпаси

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е разпоредил на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на всяка "вражеска заплаха", независимо от нейното географско местоположение. Това става ясно от изявление, публикувано в неговия канал в приложението "Телеграм" и цитирано от Ройтерс.

Хаменей е заявил, че Иран ще определи сам кога и при какви условия да прекрати действията си в отговор на "всяка нова военна или терористична вражеска атака".

Иранският лидер е разпоредил и актуализиране на списъка с военни цели на Ислямската република, така че в обсега на въоръжените сили да попаднат американски и израелски "физически и нефизически обекти".

В изявлението се посочва още, че Хаменей е призовал армията да засили възможностите на военното разузнаване, както и да увеличи производството на боеприпаси и оръжия, предназначени за разузнавателни, поддържащи и бойни операции.

Сред поставените задачи е и развитието на националните отбранителни способности на Иран.

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