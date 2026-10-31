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Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск
Стопкадър / НОВА НЮЗ

Около 500 000 дози са доставени в България, но намирането на ваксини в аптеките остава трудно

Недостигът на противогрипни ваксини в България се дължи основно на производствени затруднения и приоритетите на фармацевтичните компании, а не на административни пропуски. Това заяви доскорошният главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред БНТ.

По думите му у нас са доставени около 500 000 дози, докато в съседна Гърция количествата надхвърлят 3–3,5 милиона.

Кунчев обясни, че производителите насочват доставките си приоритетно към определени пазари. Той подчерта, че Министерството на здравеопазването трябва да бъде активно при търсенето на допълнителни количества.

Според него ваксините, осигурявани по националните програми, са налични, но свободният пазар продължава да изпитва затруднения.

Епидемиологът увери, че ноември и декември все още са подходящи за поставяне на противогрипна ваксина. По думите му организмът изгражда защита за около три седмици, а грипните епидемии у нас обикновено настъпват в края на януари или началото на февруари.

Кунчев предупреди, че заболяването не бива да се подценява. Според посочените от него данни при тежки грипни сезони в България могат да починат между 1500 и 3000 души, предимно от по-възрастните групи.

За тях вече се доставят и специални ваксини с повишено антигенно съдържание, предназначени за по-добра защита.

Доц. Кунчев коментира и нарастващата антибиотична резистентност при гонореята, като предупреди, че тенденцията в Европа се наблюдава и у нас.

По отношение на имунизационния календар той посочи, че резултатите от ваксинацията срещу варицела ще могат да бъдат оценени след две-три години, а високото ваксинационно покритие срещу морбили остава важно за предотвратяването на мащабни епидемични взривове.

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